انضم إلى رودري وأليسون.. كوندي: خوض 70 مباراة في الموسم جنون

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 22:30

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

هاجم جول كوندي مدافع برشلونة، ازدحام الجدول وزيادة عدد المباريات في الموسم.

وزادت عدد المباريات في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد بعد زيادة عدد الفرق إلى 36، وكذلك تخوض الفرق كأس العالم للأندية يونيو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

وقال كوندي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية حلول برشلونة ضيفا على موناكو بدوري الأبطال: "إضراب اللاعبين يقترب لأنها الطريقة الوحيدة لسماع أصواتنا".

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وأضاف كوندي: "اللاعبون يفتقدون إلى التنظيم ليوحدوا أصواتهم، لنكون أكثر قوة، ومن الجنون خوض 70 مباراة في الموسم".

وعن النظام الجديد لدوري الأبطال، قال اللاعب الفرنسي: "أعتقد أن النظام الجديد به مزايا وعيوب، لا يوجد شيء مثالي، يتعين عليه تجربة النظام الجديد لتكوين رأي، ولكن لعب المزيد من المباريات يمثل عبئا أكبر، لا أستطيع أن أقرر إذا ما كان أفضل أو أسوأ".

وانضم كوندي إلى رودري هيرنانديز لاعب وسط مانشستر سيتي، وأليسون بيكر حارس ليفربول، والذين هاجما زيادة عدد المباريات في الموسم، ملوحين بالإضراب عن خوض المباريات.

وقال رودري: "40 إلى 50 مباراة هو عدد المباريات التي يستطيع فيها اللاعب خوض مباريات على أعلى مستوى، بعد ذلك ستسقط فمن المستحيل الحفاظ على المستوى البدني".. تابع تصريحات رودري بالكامل بالضغط هنا

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