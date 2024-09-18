رودري: اللاعبون اقتربوا من الإضراب.. نحن بحاجة إلى راحة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

هدف رودري لـ مانشستر سيتي ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

عبر الإسباني رودري هيرنانديز لاعب وسط مانشستر سيتي، عن غضبه بسبب ازدحام جدول المباريات في الموسم.

وزادت عدد المباريات في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد بعد زيادة عدد الفرق إلى 36، وكذلك تخوض الفرق كأس العالم للأندية يونيو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

وقال رودري في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان: "من واقع تجربتي خوض 60 إلى 70 مباراة في الموسم ليس جيدا".

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وأكمل: "40 إلى 50 مباراة هو عدد المباريات التي يستطيع فيها اللاعب خوض مباريات على أعلى مستوى، بعد ذلك ستسقط فمن المستحيل الحفاظ على المستوى البدني".

وأضاف لاعب وسط سيتي: "أعتقد أننا اقتربنا من الإضراب، هذا هو الرأي العام للاعبين، ستأتي لحظة لن يكون لدينا أي خيار آخر".

وهاجم رودري زيادة عدد المباريات في الموسم: "ليس كل شيء يتعلق بالمال والتسويق، بل جودة العرض أيضا.. إذا أراد الناس رؤية كرة قدم أفضل فنحن بحاجة إلى راحة".

واختتم: "لا أحد يسأل اللاعبين عن رأيهم في إضافة المزيد من المباريات .. لقد سئم الجميع من ذلك".

ولم يبدأ رودري الموسم أساسيا بعد التتويج مع إسبانيا ببطولة يورو 2024 يوم 14 يوليو، والتي كانت مباراته رقم 63 في الموسم الماضي.

وخاض رودري هذا الموسم 45 دقيقة فقط أمام برنتفورد في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي، قبل بدء مواجهة إنتر في افتتاحية دوري الأبطال أساسيا لأول مرة هذا الموسم.

وانضم رودري إلى البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، الذي اعترض على زيادة عدد المباريات عشية مواجهة ميلان الإيطالي: "لا أحد يسأل اللاعبين عن رأيهم في إضافة المزيد من المباريات.

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