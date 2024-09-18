مران الزمالك - تأهيل الونش وعبد الشافي.. وجلسة خاصة من جوميز للجزيري وعبد المجيد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 22:05

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

خاض محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ثنائي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش تدريبات الفريق اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

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ويؤدي اللاعبان تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة بعد خضوعهما لجراحة الرباط الصليبي من قبل.

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في المقابل عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد جلسة خاصة مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق عقب مران اليوم.

وحرص المدير الفني على منح المدافع تعليمات فنية خاصة قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام الشرطة الكيني.

وبعدها عقد جوميز جلسة مع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق لمنحه بعض التعليمات.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية، شهدت تنفيذ العديد من التعليمات الفنية في إطار الاستعداد لمواجهة الشرطة الكيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وقام جوميز بإجراء تقسيمة بطول الملعب في الجزء الفني الأول من المران، قبل خوض تقسيمة أخرى في منتصف الملعب.

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وشهدت التقسيمة مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أدى سيف الدين الجزيري وناصر ماهر ثنائي الفريق تدريبات إضافية بعد نهاية مران الفريق اليوم.

وخاض الثنائي تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى، على الثلاثي محمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز.

الزمالك الونش محمد عبد الشافي
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