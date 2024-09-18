انتهت في أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(0)جيرونا.. انتصار في الوقت القاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد جيرونا في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90 نونو مينديز يرسل عرضية تخدع حارس مرمى جيرونا وتسكن الشباك في الوقت القاتل

ق85 ديزري دودو دودو يهدر فرصة جديدة للتسجيل

ق82 عثمان ديمبيلي يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول بعد انفراد تام بمرمى جيرونا

ق50 هجوم متبادل بين الفريقين بحثا عن تسجيل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 كولو مواني يحل بدلا من ماركوس أسينسيو بسبب الإصابة

ق34 عرضية خطيرة لنادي جيرونا يتصدى لها دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان

ق10 ضغط هجومي مبكر من لاعبي باريس سان جيرمان على مرمى جيرونا

انطلاق المباراة