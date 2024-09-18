انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (0)-(0) إنتر.. نهاية المباراة بالتعادل

يستضيف مانشستر سيتي فريق إنتر ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقام دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنظام جديد إذ يتنافس 36 فريقا من أجل التأهل لثمن النهائي، ويلعب كل فريق مع 8 فرق مختلفة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 تسديدة رائعة من دراميان لكن أنقذها إيدرسون

ق19 رأسية هالاند وسومير يتصدى

ق6 تسديدة قوية من تورام وإيدرسون يتصدى

ق4 الأول يضيع بعد إنقاذ باستوني الكرة من أمام هالاند في منطقة 6 ياردات

انطلاق المباراة