بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر بثلاثية أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

تعرض الوكرة القطري لخسارة ثقيلة على يد تراكتور الإيراني بمشاركة الدولي المصري حمدي فتحي.

وخسر الوكرة أمام تراكتور بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت في قطر ضمن الجولة الاولى من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2.

واستحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسابقتي، النخبة (دوري أبطال آسيا 1) وهى البطولة الأعلى في التصنيف على مستوى القارة والمؤهلة لكأس العالم للأندية وكذلك مسابقة بطولة دوري أبطال آسيا 2.

المباراة شهدت مشاركة حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لنادي الوكرة لكنه غادر الملعب في الدقيقة 75 ودخل عبد العزيز متولي بدلا منه.

وتقدم الفريق الإيراني عن طريق توميسلاف ستركالج الذي سجل الهدف الأول عند الدقيقة 13.

وبعد 3 دقائق أضاف مهدي ترابي الهدف الثاني لنادي تراكتور عند الدقيقة 16.

وعزز أمير حسين زاده تقدم نادي تراكتور وسجل الهدف الثالث للنادي الإيراني في الدقيقة 38.

وينافس الوكرة كل من: تراكتور الإيراني وموهون باجان الهندي وروشن كلاب بطل طاجيكستان.