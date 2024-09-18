بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر بثلاثية أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة ضد تراكتور

تعرض الوكرة القطري لخسارة ثقيلة على يد تراكتور الإيراني بمشاركة الدولي المصري حمدي فتحي.

وخسر الوكرة أمام تراكتور بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت في قطر ضمن الجولة الاولى من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2.

واستحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسابقتي، النخبة (دوري أبطال آسيا 1) وهى البطولة الأعلى في التصنيف على مستوى القارة والمؤهلة لكأس العالم للأندية وكذلك مسابقة بطولة دوري أبطال آسيا 2.

أخبار متعلقة:
بنزيمة: ذاهبون للقتال أمام الهلال.. وديابي لاعب مثالي بالنسبة لنا رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط مران الأهلي - أشرف داري يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لـ جور ماهيا أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهة الأهلي ضد جور ماهيا

المباراة شهدت مشاركة حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لنادي الوكرة لكنه غادر الملعب في الدقيقة 75 ودخل عبد العزيز متولي بدلا منه.

Image

وتقدم الفريق الإيراني عن طريق توميسلاف ستركالج الذي سجل الهدف الأول عند الدقيقة 13.

وبعد 3 دقائق أضاف مهدي ترابي الهدف الثاني لنادي تراكتور عند الدقيقة 16.

وعزز أمير حسين زاده تقدم نادي تراكتور وسجل الهدف الثالث للنادي الإيراني في الدقيقة 38.

وينافس الوكرة كل من: تراكتور الإيراني وموهون باجان الهندي وروشن كلاب بطل طاجيكستان.

حمدي فتحي الوكرة دوري ابطال آسيا
نرشح لكم
كانسيلو: انسجمت سريعا مع الهلال تريزيجيه: حزين على الخسارة من الهلال.. والريان يلعب للفوز حتى إذا كان يواجه منتخب العالم بمشاركة تريزيجيه.. الريان يفتتح مشواره في آسيا بالخسارة بثلاثية أمام الهلال مباشر أبطال آسيا - الريان (1)-(3) الهلال.. ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء التشكيل - تريزيجيه وبنشرقي أساسيان مع الريان.. والهلال بالقوة الضاربة في أبطال آسيا أبو ظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباراة الأهلي في بطولة إنتركونتينينتال ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال
أخر الأخبار
باريلا: أثبت أننا في مستوى مانشستر سيتي.. ونريد لعب النهائي مجددا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس الرابطة - توتنام يحبط مفاجأة كوفنتري.. وبرايتون يطيح بـ وولفرهامبتون 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
"تأجيل الأجنبي الخامس لانتقالات يناير".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر 7 ساعة | الدوري المصري
التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فوز تاريخي لـ سيلتيك .. وثلاثية لـ دورتموند وسبارتا براج في دوري الأبطال 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في ظهوره الأول بـ أبطال أوروبا.. خطأ فادح يُسقط جيرونا أمام باريس سان جيرمان 7 ساعة | الكرة الأوروبية
سويلم: الأندية فضلت المصلحة العامة للكرة المصرية.. والدرع القديم سينتقل لمتحف الاتحاد 8 ساعة | الدوري المصري
الكومي: الأهلي رفض تغيير لائحة الكأس ولن يشارك في النسخة المقبلة 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح