تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي و4 تبديلات أمام إنتر بدوري الأبطال

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل الفريق لمواجهة إنتر في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب الاتحاد.

وتعد تلك المواجهة مكررة بعد لقاء سيتي وإنتر في نهائي دوري الأبطال موسم 2022 - 2023، والذي توج بها السيتزن.

ويبدأ جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ريكو لويس - مانويل أكانجي - روبن دياش - يوشكو جفارديول

الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين

الهجوم: سافيو موريرا - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

وأجرى جوارديولا 4 تبديلات عن المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، فدفع بـ روبن دياش وجفارديول في الخط الخلفي بدلا من ستونز ووكر.

كما دفاع في وسط الملعب بـ رودري وبيرناردو سيلفا بدلا من كوفاسيتش والكاي جوندوجان.

وتأتي مواجهات مانشستر سيتي في الدور الأول لدوري الأبطال كالتالي: إنتر (داخل) - باريس سان جيرمان (خارج) - كلوب بروج (داخل) - يوفنتوس (خارج) - فينورد (داخل) - سبورتينج لشبونة (خارج) - سبارتا براجا (داخل) - براتيسلافا (خارج).

مانشستر سيتي إنتر دوري أبطال أوروبا
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