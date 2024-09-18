بنزيمة: ذاهبون للقتال أمام الهلال.. وديابي لاعب مثالي بالنسبة لنا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 20:53

كتب : FilGoal

بنزيمة - بيرخفاين

شدد كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة على جاهزية فريقه لخوض مواجهة الهلال المرتقبة.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الهلال يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابع من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بنزيمة عبر حساب الدوري السعودي: "علينا أن نستعد لمواجهة الهلال بكل قوة، كل مباراة لنا بمثابة نهائي، لذا نحن ذاهبون هناك للقتال وتقديم أداء جيد".

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وأضاف المهاجم الفرنسي "موسى ديابي لاعب مثالي بالنسبة لنا ويساعد الفريق بشكل رائع، لقدم قدم 4 تمريرات حاسمة وعلى المستوى الشخصي هو إنسان لطيف".

وأضاف "قدمنا أداء رائعا أمام الوحدة وسجلنا 7 أهداف. الجميع كان في أفضل مستوياته والليلة كانت رائعة بحضور الجمهور ودعمه الذي تحدثت عنه في وقت سابق".

وسحق اتحاد جدة ضيفه الوحدة بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري السعودي.

وسجل كريم بنزيمة 3 أهداف "هاتريك" في شباك الوحدة، ليرفع رصيده الشخصي إلى 4 أهداف هذا الموسم.

الاتحاد رفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة على صدارة الترتيب، بفارق هدف عن الهلال حامل اللقب، ويلحق بهما الاتفاق في المركز الثالث بـ 9 نقاط أيضا.

أما الوحدة فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر، بعد تلقيه الخسارة الأولى في الموسم.

الهلال اتحاد جدة الدوري السعودي
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