رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط

استقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ولن يقام الدوري بالشكل الطبيعي من دورين بين الـ 18 فريقا في الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن قرارات اجتماعها مع أندية الدوري كالآتي:

- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

- كل مجموعة ستضم 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34 جولة.

- يهبط فريقان لدوري المحترفين بدلا من 3.

- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025 - 2026.

- قرعة الموسم الحالي ستقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وعلم FilGoal.com أنه من المقرر انطلاق مسابقة الدوري في نهاية أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف.