مران الأهلي - أشرف داري يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لـ جور ماهيا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 20:37

كتب : حسام نور الدين

أشرف داري - مران الأهلي

شارك أشرف داري مدافع الأهلي الجديد في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي: "أشرف داري تخلص من إصابة بجزع في كاحل القدم".

وكان داري قد تعرض للإصابة خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب المغرب خلال عمليات الإحماء.

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وانتظم داري في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، على أن يشارك بشكل طبيعي في المران غدا الخميس بعد انتهاء البرنامج التأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة جور ماهيا الكيني مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته بقيادة مارسيل كولر المدير الفني بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل بدء فقرات المران، وذلك للحديث عن الاستعدادات لمواجهة جورماهيا الكيني.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

وتوج بلقب الدوري المصري لموسم 2023 - 2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق أن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.

وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي أشرف داري جور ماهيا
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