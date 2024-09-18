خلفا لـ دي روسي.. روما يعين يوريتش مدربا جديدا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 20:33

كتب : FilGoal

إيفان يوريتش - مدرب روما الجديد

أتم نادي روما الإيطالي إجراءات التعاقد مع إيفان يوريتش لتولي مهمة المدير الفني خلفا لمدربه المقال دانييلي دي روسي.

وأعلن نادي روما صباح الأربعاء إقالة مدربه دانييلي دي روسي من تدريب الفريق.

وأعلن روما تعيين يوريتش مدربا جديدا له بشكل رسمي حتى صيف 2025.

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وسبق للمدرب الكرواتي في إيطاليا تدريب أندية كروتوني وجنوى وهيلاس فيرونا.

كما قاد يوريتش تدريب تورينو بين عامي 2021-2024.

وأرجع روما إقالة دي روسي إلى البداية السيئة لروما في الدوري بالموسم الحالي.

دي روسي كان قد تولى روما في بداية الموسم الماضي خلفا لجوزيه مورينيو.

وقاد صاحب الـ 41 عاما الفريق لإنهاء الدوري بالمركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وخسر الفريق في قبل نهائي الدوري الأوروبي من باير ليفركوزن.

ولم يحقق الفريق الفوز في الدوري الإيطالي حتى الآن بعد تعادله في 3 مباريات وخسارة مباراة واحدة.

ويحتل روما حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط بعد أول 4 جولات.

وبشكل عام قاد دي روسي فريق روما في 30 مباراة ونجح خلالها في تحقيق الفوز بـ 14 مباراة وتعادل في 9 وخسر 7 مباريات.

روما دي روسي إيفان يوريتش
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