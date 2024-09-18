أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهة الأهلي ضد جور ماهيا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مواجهة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في إياب ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد جورماهيا في مباراة العودة يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024.

وكشفت قناة أون تايم سبورتس عن إذاعة المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

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وكتبت قناة أون تايم سبورتس عبر حسابها الرسمي: "في ليلة تاريخية يشهدها استاد القاهرة الدولي، النادي الأهلي بطل مصر وإفريقيا يتسلم درع الدوري وسط جماهيره".

"انتظروا مباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني واحتفالية تسليم درع الدوري يوم السبت 21 سبتمبر الساعة 7 مساء".

كما تنقل المباراة قناتي أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر 2 واحتفالية التتويج بالدوري.

وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

كما سيتم إذاعة المباراة عبر بث مباشر بواسطة قناة أبو ظبي الرياضية عبر موقع يوتيوب.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

وتوج بلقب الدوري المصري لموسم 2023 - 2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق أن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.

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