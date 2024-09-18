مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: تعاقد نداي مع الحزم طبيعي.. والموقف من مستحقاته

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

سيراميكا - الزمالك - إبراهيما نداي

نشر إبراهيما نداي لاعب الزمالك السابق صورته مع نادي الحزم السعودي بعد إتمام تعاقده مع الفريق.

ويغيب نداي عن الزمالك منذ شهرين تقريبا إذ كانت مباراته الأخيرة بقميص الأبيض في 11 يوليو الماضي أمام طلائع الجيش بالدوري.

وشارك نداي بالفعل كبديل في أول مباراة رسمية مع الحزم ضمن منافسات الدرجة الثانية في السعودية أمام الطائي.

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وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "انتقال إبراهيما نداي إلى الحزم السعودي أمر طبيعي بعدما أخطر الزمالك اللاعب بفسخ تعاقده في أبريل الماضي مستغلا بند يتيح للنادي ذلك دون دفع مستحقات الموسم المقبل".

وأوضح "نداي يغيب عن تدريبات الزمالك منذ شهرين تقريبا بعدما قرر الرحيل للبحث عن فريق جديد".

وكشف المصدر "هناك شكوى من اللاعب ضد النادي من أجل مستحقاته المتأخرة".

واختتم المصدر تصريحاته "يسعى نادي الزمالك لحل الأمر عن طريق التفاوض مع نداي".

وانتهى تعاقد السنغالي البالغ 25 عاما بنهاية الموسم المنقضي بعدما أبلغه الزمالك بعدم نيته تجديده.

وخاض نداي الموسم المنقضي 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وإجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق سفر اللاعب خارج مصر بعدما رفض عرض الزمالك لجدولة مستحقاته المتأخرة.

وسبق أن لعب إبراهيما نداي مع نادي وادي دجلة في مصر قبل أن يخوض فترة احتراف مع لوزيرن السويسري لمدة ثلاثة مواسم.

وانضم نداي إلى الزمالك في صيف 2022.

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