توقف راتب ميلان.. ستيفانو بيولي مديرًا فنيا للنصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي مديرًا فنيا للنصر السعودي، خلفا لـ لويس كاسترو المقال.

ويعد الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2021-2022 أبرز إنجازات بيولي صاحب الـ58 عاما.

ويعتبر ميلان فائزا في حال أتم النصر الاتفاق مع بيولي وأصبح المدير الفني، لأن بذلك سيتوقف الروسونيري عن دفع راتب بيولي.

ويمتد عقد بيولي مع ميلان ويحصل على راتبه بشكل طبيعي، بعد الاتفاق على إقالته بنهاية الموسم الماضي دون حصوله على راتبه بشكل كامل كدفعة واحدة.

وكان بيولي على أعتاب تدريب اتحاد جدة منذ أشهر، لكن لم تنجح المفاوضات في النهاية.

وأتم النصر اتفاقه مع بيولي، بعد مفاضلة مع البرتغالي سيرجيو كونسياسو.

ستيفانو بيولي نصراوي 🤩 أهلا بمدربنا الجديد 🔥💛 pic.twitter.com/MVIHAiqlJY — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2024

وأعلن نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء إقالة مدربه لويس كاسترو.

وأفاد النادي في بيان: "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاستـرو".

وأضاف البيان "نقدر لكاسترو كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ونتمنى له التوفيق".

وخسر النصر جميع البطولات التي نافس عليها بقيادة كاسترو، حيث خسر لقب الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأسَي السوبر نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الجديد، وكأس دوري أبطال آسيا.

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي، قبل أن يتعادل مع الرائد في افتتاح الدوري السعودي، ثم يهزم الفيحاء برباعية في الجولة الثانية، ثم تعادل مع أهلي جدة في الكلاسيكو،

وتعادل النصر مع الشرطة العراقي في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة، لتستمر نتائج كاسترو السلبية هذا الموسم.

وحقق العالمي انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم.

وفي مسيرة كاسترو لا توجد سوى بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في صيف 2023، حيث ظفر بها النصر على حساب الهلال في الطائف.

وقاد كاسترو النصر في 54 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 36 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 9، وحقق لقب البطولة العربية فقط.