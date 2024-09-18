بمساهمة ندياي.. الزمالك يفوز على حرس الحدود بثلاثية في بطولة الجمهورية للشباب

شارك السنغالي سيدي ندياي مهاجم الزمالك الجديد في مباراة فريق الشباب بالنادي أمام حرس الحدود ببطولة الجمهورية للشباب.

وفاز فريق الزمالك مواليد 2005 على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد المكس، بالجولة الأولي من المسابقة.

سجل أهداف الزمالك، أحمد خالد السمبوك "هدفين" في الدقائق 29 و 77، وعمار ياسر هدفا في الدقيقة 87.

وساهم ندياي في تسجيل الهدف الثالث لنادي الزمالك بعدما أرسل كرة طولية في اتجاه عمار ياسر الذي سدد في الشباك.

ندياي انضم للزمالك هذا الصيف بعقد ممتد لأربعة سنوات، وتم قيده تحت السن، إذ يبلغ من العمر 18 عاما فقط.

ويمتلك كل فريق في الدوري المصري الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وفقا للائحة الموسم الجديد من المسابقة.

ويرتدي ندياي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي.

وسجل ندياي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف.

الأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.

وحصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.