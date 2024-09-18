كانسيلو: انسجمت سريعا مع الهلال

يرى البرتغالي جواو كانسيلو أن الأسلوب الهجومي لفريق الهلال جعله ينسجم سريعا مع زملائه.

وسجل كانسيلو أول أهدافه مع الهلال في شباك الريان القطري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كانسيلو في تصريحات للصحفيين: "الأسلوب الهجومي للفريق، أسهم في انسجامي بشكلٍ سريعٍ مع زملائي. سعيد للغاية بعد تسجيل أول أهدافي مع الفريق".

وعن اختلاف دوري الأبطال بين أوروبا وآسيا، أوضح النجم البرتغالي: "آسيا تتطور سريعا، وسعيد بوجودي مع فريق بحم الهلال، والمنافسة في هذه البطولة. ربما أرضية ملعب المباراة ليست مثالية، لكن المنشأة جميلة".

واستهل الهلال السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز خارج ملعبه على الريان القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 95 وقبل خمس دقائق من النهاية.

وتقدم الهلال السعودي بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، قبل أن يقلص الريان النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وافتتح ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل مبكرا في الدقيقة 15 برأسية رائعة بعد استغلال عرضية مالكوم.

ونجح جواو كانسيلو في إضافة الهدف الثاني من صناعة مالكوم في الدقيقة 42.

جواو كانسيلو يضيف الهدف الثاني للهلال في شباك الريان#دوري_أبطال_اسيا #الهلال_الريان pic.twitter.com/L7F8u4Hg6x — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2024

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول، نجح ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45 من تسجيل الهدف الثالث للهلال من صناعة كانسيلو.

بينما مع بداية الشوط الثاني نجح أشرف بنشرقي في صناعة الهدف الوحيد بالدقيقة 47 ونجح روجر جيديس في تحويلها لهدف.