إبراهيما نداي يكشف انتقاله إلى الحزم السعودي.. ومشاركة أولى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي - الحزم السعودي

كشف السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك السابق عن انتقاله إلى الحزم السعودي.

وشارك نداي بالفعل كبديل في أول مباراة رسمية مع الحزم ضمن منافسات الدرجة الثانية في السعودية.

وانتهى تعاقد السنغالي البالغ 25 عاما بنهاية الموسم المنقضي بعدما أبلغه الزمالك بعدم نيته تجديده.

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واستغل الزمالك بندا في التعاقد الذي كان ممتدا لثلاث سنوات بأن يخطر اللاعب قبل الأول من أبريل الماضي بفسخ التعاقد وعدم استمراره لموسم ثالث.

وخاض نداي الموسم المنقضي 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وإجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق سفر اللاعب خارج مصر بعدما رفض عرض الزمالك لجدولة مستحقاته المتأخرة.

وسبق أن لعب إبراهيما نداي مع نادي وادي دجلة في مصر قبل أن يخوض فترة احتراف مع لوزيرن السويسري لمدة ثلاثة مواسم.

وانضم نداي إلى الزمالك في صيف 2022.

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