ميشالاك: تحدثت مع كوكا قبل انضمامي للزمالك.. ولا أستطيع الانتظار حتى السوبر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

كونراد ميشالاك لاعب الزمالك

أعرب البولندي كونراد ميشالاك عن حماسه الشديد لخوض تجربة اللعب بقميص الزمالك بعد انضمامه إليه بشكل رسمي.

وانضم كونراد لنادي الزمالك هذا الصيف قادما من أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال كونراد ميشالاك عبر حساب ناديه على فيسبوك: "قررت الانضام للزمالك لانها تجربة مميزة لي، جماهير النادي أظهرت لي الكثير من الحب حتى قبل أن أمضي العقد وهى من أهم العوامل التي جعلتني انضم إلى الفريق".

أخبار متعلقة:
مدرب تورينو يخلف دي روسي في تدريب روما أيندهوفن يعلن تعاقده مع إيفان بيريسيتش تقارير: بيولي في طريقه لتدريب النصر رابطة الأندية تعلن التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم الدوري المصري

وأضاف "أقدر التعامل الجيد ومساعدة الجميع وأتمنى رد كل هذا في الملعب، سأفعل ما بوسعي، وأتمنى المساعدة في تحقيق البطولات هذا الموسم".

وتابع "بالطبع أعرف عبد الله السعيد وكذلك زيزو وعمر جابر والأسطورة شيكابالا، هؤلاء من أعرفهم لكن متحمس لمعرفة الجميع ونتمنى أن نكون مجموعة قوية ونحقق شيئا سويا".

وشدد "الجميع يتحدث معي عن مباراة السوبر أمام الأهلي، أرى الحماس عن تلك المباراة وهذا جعلني أيضا متحمس كثيرا له. أنا لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ مع الفريق الاستعداد لهذه المباراة".

وأتم "أحمد حسن كوكا واحد من أقرب أصدقائي وتحدثت معه كثيرا قبل الانتقال إلى الزمالك، لقد تحدث معي بشكل إيجابي عن مصر والجماهير المحبة لكرة القدم هنا".

FilGoal | أخبار | صفقات الزمالك - كونراد ميشالاك زميل كوكا صاحب السرعة الخارقة

ميشالاك لعب في موسم 2021-2022 مع كونيا سبور وسجل 4 أهداف وصنع 5 خلال 38 مباراة.

الموسم ذاته شهد تعاقد كونيا سبور مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا معارا من أولمبياكوس اليوناني.

وكان كونراد قد اجتاز الكشف الطبي ووقع على عقود الانتقال رسميا لصفوف القلعة البيضاء قبل عدة أيام.

وأتم مسؤولو الزمالك إجراءات قيد اللاعب في القائمتين المحلية والإفريقية.

وبذلك يصبح ميشالاك خامس صفقات الزمالك الرسمية في الصيف الجاري، بعد المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، والسنغالي سيدي ندياي ومحمد حمدي المعار من إنبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري في السعودية.

الأهلي الزمالك السوبر الإفريقي
نرشح لكم
أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهة الأهلي ضد جور ماهيا مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: تعاقد نداي مع الحزم طبيعي.. والموقف من مستحقاته بمساهمة ندياي.. الزمالك يفوز على حرس الحدود بثلاثية في بطولة الجمهورية للشباب إبراهيما نداي يكشف انتقاله إلى الحزم السعودي.. ومشاركة أولى رابطة الأندية تعلن التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم الدوري المصري خبر في الجول - الخطيب ولبيب يحضران اجتماع رابطة الأندية عن الأهلي والزمالك إم بي سي مصر 2 تحصل على حقوق إذاعة مباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني.. واحتفالية الدوري خبر في الجول - غزل المحلة يضم إبراهيم حسن في صفقة انتقال حر
أخر الأخبار
أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهة الأهلي ضد جور ماهيا 12 دقيقة | الدوري المصري
مباي نيانج: الانتقال إلى الوداد أفضل قراراتي 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: تعاقد نداي مع الحزم طبيعي.. والموقف من مستحقاته ساعة | الدوري المصري
توقف راتب ميلان.. ستيفانو بيولي مديرًا فنيا للنصر السعودي ساعة | سعودي في الجول
بمساهمة ندياي.. الزمالك يفوز على حرس الحدود بثلاثية في بطولة الجمهورية للشباب ساعة | الكرة المصرية
كانسيلو: انسجمت سريعا مع الهلال ساعة | آسيا
إبراهيما نداي يكشف انتقاله إلى الحزم السعودي.. ومشاركة أولى ساعة | ميركاتو
ميشالاك: تحدثت مع كوكا قبل انضمامي للزمالك.. ولا أستطيع الانتظار حتى السوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح