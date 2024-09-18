ميشالاك: تحدثت مع كوكا قبل انضمامي للزمالك.. ولا أستطيع الانتظار حتى السوبر

أعرب البولندي كونراد ميشالاك عن حماسه الشديد لخوض تجربة اللعب بقميص الزمالك بعد انضمامه إليه بشكل رسمي.

وانضم كونراد لنادي الزمالك هذا الصيف قادما من أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال كونراد ميشالاك عبر حساب ناديه على فيسبوك: "قررت الانضام للزمالك لانها تجربة مميزة لي، جماهير النادي أظهرت لي الكثير من الحب حتى قبل أن أمضي العقد وهى من أهم العوامل التي جعلتني انضم إلى الفريق".

وأضاف "أقدر التعامل الجيد ومساعدة الجميع وأتمنى رد كل هذا في الملعب، سأفعل ما بوسعي، وأتمنى المساعدة في تحقيق البطولات هذا الموسم".

وتابع "بالطبع أعرف عبد الله السعيد وكذلك زيزو وعمر جابر والأسطورة شيكابالا، هؤلاء من أعرفهم لكن متحمس لمعرفة الجميع ونتمنى أن نكون مجموعة قوية ونحقق شيئا سويا".

وشدد "الجميع يتحدث معي عن مباراة السوبر أمام الأهلي، أرى الحماس عن تلك المباراة وهذا جعلني أيضا متحمس كثيرا له. أنا لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ مع الفريق الاستعداد لهذه المباراة".

وأتم "أحمد حسن كوكا واحد من أقرب أصدقائي وتحدثت معه كثيرا قبل الانتقال إلى الزمالك، لقد تحدث معي بشكل إيجابي عن مصر والجماهير المحبة لكرة القدم هنا".

ميشالاك لعب في موسم 2021-2022 مع كونيا سبور وسجل 4 أهداف وصنع 5 خلال 38 مباراة.

الموسم ذاته شهد تعاقد كونيا سبور مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا معارا من أولمبياكوس اليوناني.

وكان كونراد قد اجتاز الكشف الطبي ووقع على عقود الانتقال رسميا لصفوف القلعة البيضاء قبل عدة أيام.

وأتم مسؤولو الزمالك إجراءات قيد اللاعب في القائمتين المحلية والإفريقية.

وبذلك يصبح ميشالاك خامس صفقات الزمالك الرسمية في الصيف الجاري، بعد المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، والسنغالي سيدي ندياي ومحمد حمدي المعار من إنبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري في السعودية.