رابطة الأندية تعلن التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم الدوري المصري

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 17:29

كتب : بسام أبو بكر

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية تعاقدها مع شركة ألمانية لتنظيم بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.

وتعقد رابطة الأندية اجتماعا مع الأندية عصر اليوم الأربعاء لمناقشة شكل بطولة الدوري الموسم المقبل.

وكشفت رابطة الأندية أن الشركة الألمانية تنظم بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الألماني والدوري الإماراتي والدوري التركي.

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وتبدأ الشركة الألمانية عملها مع الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد.

ولم تفصح رابطة الأندية عن اسم الشركة الألمانية واكتفت بتوضيح تنظيمها لمسابقات الدوري الألماني والتركي والإماراتي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه الأقرب هو اعتماد نظام استثنائي لبطولة الدوري الموسم المقبل لتقام من دور واحد.

ثم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين واحدة للمنافسة على اللقب والثانية لحسم الهبوط.

وتسعى رابطة الأندية لإقامة الموسم المقبل بشكل استثنائي للتغلب على أزمة التأجيلات وتأخر انطلاق البطولة.

ومن المتوقع أن ينطلق الدوري المصري الموسم المقبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

رابطة الأندية الدوري المصري شركة ألمانية
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