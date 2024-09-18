مدرب تورينو يخلف دي روسي في تدريب روما

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

إيفان يوريتش - تورينو

يستعد نادي روما للإعلان عن خليفة مدربه المقال دانييلي دي روسي خلال ساعات، وهو إيفان يوريتش مدرب تورينو.

ووصل يوريتش مقر نادي روما لتوقيع عقد تدريب الجيلاروسي قبل قليل.

ومن المرجح أن يوقع يوريتش على عقد يربطه بروما حتى يونيو 2025، حسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

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وهناك خيار لتمديد العقد حتى يونيو 2026 إذا تأهل روما إلى دوري أبطال أوروبا 2025/26.

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وأعلن نادي روما صباح الأربعاء إقالة مدربه دانييلي دي روسي من تدريب الفريق.

وأشار روما إلى أن قرار النادي يأتي في مصلحة الفريق للعودة إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن وهو لا يزال في بداية موسمه.

دي روسي كان قد تولى روما في بداية الموسم الماضي خلفا لجوزيه مورينيو.

وقاد صاحب الـ 41 عاما الفريق لإنهاء الدوري بالمركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وخسر الفريق في قبل نهائي الدوري الأوروبي من باير ليفركوزن.

وتأتي الإقالة بسبب البداية السيئة لروما في الدوري بالموسم الحالي.

ولم يحقق الفريق الفوز في الدوري الإيطالي حتى الآن بعد تعادله في 3 مباريات وخسارة مباراة واحدة.

ويحتل روما حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط بعد أول 4 جولات.

وبشكل عام قاد دي روسي فريق روما في 30 مباراة ونجح خلالها في تحقيق الفوز بـ 14 مباراة وتعادل في 9 وخسر 7 مباريات.

تورينو روما إيفان يوريتش دانييلي دي روسي
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