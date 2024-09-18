قائمة برشلونة - الظهور الأول لـ فاتي في مواجهة موناكو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 16:40

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه موناكو.

ويستعد برشلونة لمواجهة موناكو في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة ظهور أنسو فاتي لأول مرة من بداية الموسم بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

أخبار متعلقة:
الإعلان عن قميص برشلونة الثالث "القصة مستمرة".. برشلونة يعلن تجديد تعاقد أيتانا بونماتي دي يونج يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب 5 أشهر برشلونة يكشف طبيعة إصابة أولمو.. ومدة غيابه

ويغيب كل من فيرمين لوبيز وداني أولمو بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال الفترة الماضية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أسترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتورفورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز – أندريس كوينكا - جويلي فيرنانديز.

الوسط: – بيدري - بابلو توري – مارك كاسادو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال – توني فيرنانديز.

وسيلعب برشلونة في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا ضد كل من موناكو وبايرن ميونيخ ويانج بويز وكريفنا زفيزدا وبريست وبروسيا دورتموند وبنفيكا وأتالانتا.

برشلونة أنسو فاتي دوري أبطال أوروبا موناكو
نرشح لكم
سحب استضافة نهائي أبطال أوروبا 2027 من سان سيرو أنشيلوتي: التمريرات الطويلة حل مشكلة برشلونة.. وموعد عودة كامافينجا سلوت: مشاركة أليسون أمام بورنموث محل شك.. وربما تألق جاكبو بسبب الغضب مدرب موناكو: طرد جارسيا نقطة تحول.. وكان بإمكاننا الفوز على برشلونة بنتيجة أكبر فليك يتحدث عن - أثر طرد جارسيا وحقيقة أزمة برشلونة مع دوري الأبطال تير شتيجن: أشعر بالأسف تجاه جارسيا.. وهذا ما حدث في طرده أتليتكو يحقق فوزًا قاتلاً أمام لايبزيج في دوري الأبطال صدق فليك.. تير شتيجن يكلف برشلونة الخسارة الأولى في الأبطال أمام موناكو 
أخر الأخبار
بحضور دروجبا.. حفل كبير لإطلاق EA FC 25 في الرياض دقيقة | Gamers
السوبر الإفريقي - عطية الله: التتويج باللقب له أهمية مضاعفة بالنسبة لي 10 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
غزل المحلة يضم أسامة النجار 20 دقيقة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال - الأهلي يشارك في اجتماعات فيفا 27 دقيقة | الكرة المصرية
كما كشف في الجول - السويحلي الليبي يتعاقد مع محمود وادي 52 دقيقة | الكرة المصرية
حارس سان جيرمان ينتقل إلى الدوري القطري ساعة | ميركاتو
رقم قياسي جديد.. صلاح ثالث أكثر بديل تسجيلا للأهداف في تاريخ ليفربول ساعة | المحترفون
السوبر الإفريقي - كاف يكشف النسخة الجديدة من الكأس ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري