قائمة برشلونة - الظهور الأول لـ فاتي في مواجهة موناكو

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه موناكو.

ويستعد برشلونة لمواجهة موناكو في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة ظهور أنسو فاتي لأول مرة من بداية الموسم بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

ويغيب كل من فيرمين لوبيز وداني أولمو بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال الفترة الماضية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أسترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتورفورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز – أندريس كوينكا - جويلي فيرنانديز.

الوسط: – بيدري - بابلو توري – مارك كاسادو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال – توني فيرنانديز.

وسيلعب برشلونة في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا ضد كل من موناكو وبايرن ميونيخ ويانج بويز وكريفنا زفيزدا وبريست وبروسيا دورتموند وبنفيكا وأتالانتا.