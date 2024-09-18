أيندهوفن يعلن تعاقده مع إيفان بيريسيتش

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش أمام إيميليانو بوينيدا - توتنام ضد أستون فيلا

أعلن نادي بي إس في أيندهوفن تعاقده مع اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش في صفقة انتقال حر.

ووقع بيريسيتش على عقد مع الفريق الهولندي لمدة موسم.

وفسخ اللاعب البالغ من العمر 35 عاما عقده مع هايدوك سبليت الكرواتي في أغسطس الماضي.

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ويأتي تعاقد أيندهوفن مع بيريسيتش لتعويض رحيل هيرفينج لوزانو الذي سيرحل للدوري الأمريكي في شهر يناير المقبل.

واتفق لوزانو مع ناديه الهولندي للرحيل إلى النادي الأمريكي الذي تأسس حديثا في يناير القادم مقابل 12 مليون يورو.

وعانى بيريسيتش من إصابة بقطع في الرباط الصليبي عندما كان في توتنام وبالرغم من ذلك انضم إلى هايدوك سبليت نادي طفولته أثناء إصابته.

ولعب بيريسيتش مع كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية في فترة التوقف الدولي السابق ضد كل من البرتغال وبولندا على الرغم من أنه لاعب حر.

وحصل بيريسيتش على جائزة أفضل لاعب كرواتي في عام 2014.

وتألق مع فولفسبورج وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وبايرن ميونيخ.

إيفان بيريسيتش بي أس في أيندهوفن
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