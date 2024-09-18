خبر في الجول - الخطيب ولبيب يحضران اجتماع رابطة الأندية عن الأهلي والزمالك

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 15:09

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب وحسين لبيب - زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حضور اجتماع رابطة الأندية للاتفاق على شكل مسابقة الدوري المصري الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب سيحضر الاجتماع ممثلا عن الأهلي.

كما علم FilGoal.com أن الاجتماع سيحضره أيضا حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ممثلا عن القلعة البيضاء.

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ومن المنتظر أن تعقد رابطة الأندية اجتماعا مع الأندية عصر اليوم الأربعاء لمناقشة شكل بطولة الدوري الموسم المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه الأقرب هو اعتماد نظام استثنائي لبطولة الدوري الموسم المقبل لتقام من دور واحد.

ثم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين واحدة للمنافسة على اللقب والثانية لحسم الهبوط.

وتسعى رابطة الأندية لإقامة الموسم المقبل بشكل استثنائي للتغلب على أزمة التأجيلات وتأخر انطلاق البطولة.

ومن المتوقع أن ينطلق الدوري المصري الموسم المقبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

الأهلي الزمالك الدوري المصري محمود الخطيب حسين لبيب رابطة الأندية
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