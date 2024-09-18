تقارير: بيولي في طريقه لتدريب النصر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 14:37

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

ذكرت شبكة beIN sports أن الإيطالي ستيفانو بيولي اقترب من تدريب نادي النصر السعودي.

وأكدت الشبكة التقارير التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة حول استقرار النصر على بيولي لخلافة لويس كاسترو المقال.

وأضاف التقرير أن البالغ من العمر 58 عاماً في طريقه لاتمام تعاقده مع نادي النصر.

أخبار متعلقة:
مدرب ميلان: مررنا بوقت عصيب خلال محاولات إيقاف صلاح كومباني يرد على انتقادات تدريبه لـ بايرن: حظوظي كانت 0% لألعب في الدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية أنشيلوتي: لا زلنا نبحث عن النسخة الأفضل من ريال مدريد.. وإندريك لاعب شجاع

ويعد الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2021-2022 أبرز إنجازات بيولي.

ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق

وأعلن نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء إقالة مدربه لويس كاسترو.

وأفاد النادي في بيان: "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاستـرو".

وأضاف البيان "نقدر لكاسترو كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ونتمنى له التوفيق".

وتعادل النصر مع الشرطة العراقي في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة، لتستمر نتائج كاسترو السلبية هذا الموسم.

وحقق العالمي انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم.

قبل أيام، أوضحت جريدة عكاظ أن إدارة النصر توصلت لقناعة كاملة بعدم استمرار البرتغالي لويس كاسترو مع الفريق.

وأفاد التقرير أن إدارة النصر توصلت لهذا القرار بعد نقاشات طويلة.

وذكر التقرير أن بديله سيكون الايطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، بعد مفاضلة مع البرتغالي سيرجيو كونسياسو.

وخسر النصر جميع البطولات التي نافس عليها بقيادة كاسترو، حيث خسر لقب الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأسَي السوبر نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الجديد، وكأس دوري أبطال آسيا.

وفي مسيرة كاسترو لا توجد سوى بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في صيف 2023، حيث ظفر بها النصر على حساب الهلال في الطائف.

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي، قبل أن يتعادل مع الرائد في افتتاح الدوري السعودي، ثم يهزم الفيحاء برباعية في الجولة الثانية.

وتعادل النصر مع أهلي جدة في الكلاسيكو، قبل أن يتعادل مع الشرطة العراقي في دوري الأبطال.

وقاد كاسترو النصر في 54 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 36 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 9، وحقق لقب البطولة العربية فقط.

ستيفانو بيولي النصر لويس كاسترو ميلان
نرشح لكم
بمشاركة تريزيجيه.. الريان يفتتح مشواره في آسيا بالخسارة بثلاثية أمام الهلال لابورت: البعض شكك في قدراتي لمجرد ذهابي إلى السعودية مباشر أبطال آسيا - الريان (1)-(3) الهلال.. ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء إقالة لويس كاسترو من تدريب النصر ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق الشرق الأوسط: مؤشرات سلبية في حالة فهد المولد بعد حادث سقوطه من شرفة منزله بيرخفاين: على كومان أن يشاهد قبل أن يتحدث عن الدوري السعودي هاتريك بنزيمة وديابي لا يتوقف عن الصناعة.. اتحاد جدة يسحق الوحدة
أخر الأخبار
قائمة برشلونة - الظهور الأول لـ فاتي في مواجهة موناكو 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أيندهوفن يعلن تعاقده مع إيفان بيريسيتش ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الخطيب ولبيب يحضران اجتماع رابطة الأندية عن الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
تقارير: بيولي في طريقه لتدريب النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
إم بي سي مصر 2 تحصل على حقوق إذاعة مباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني.. واحتفالية الدوري 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - غزل المحلة يضم إبراهيم حسن في صفقة انتقال حر 2 ساعة | الكرة المصرية
فيفا يتعاون مع منظمة الصحة العالمية بسبب إصابات الارتجاج 3 ساعة | الكرة الأوروبية
"كل ما أطلبه هو العفو والصفح" التعليق الأول من أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح