تقارير: بيولي في طريقه لتدريب النصر

ذكرت شبكة beIN sports أن الإيطالي ستيفانو بيولي اقترب من تدريب نادي النصر السعودي.

وأكدت الشبكة التقارير التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة حول استقرار النصر على بيولي لخلافة لويس كاسترو المقال.

وأضاف التقرير أن البالغ من العمر 58 عاماً في طريقه لاتمام تعاقده مع نادي النصر.

ويعد الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2021-2022 أبرز إنجازات بيولي.

ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق

وأعلن نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء إقالة مدربه لويس كاسترو.

وأفاد النادي في بيان: "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاستـرو".

وأضاف البيان "نقدر لكاسترو كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ونتمنى له التوفيق".

وتعادل النصر مع الشرطة العراقي في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة، لتستمر نتائج كاسترو السلبية هذا الموسم.

وحقق العالمي انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم.

قبل أيام، أوضحت جريدة عكاظ أن إدارة النصر توصلت لقناعة كاملة بعدم استمرار البرتغالي لويس كاسترو مع الفريق.

وأفاد التقرير أن إدارة النصر توصلت لهذا القرار بعد نقاشات طويلة.

وذكر التقرير أن بديله سيكون الايطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، بعد مفاضلة مع البرتغالي سيرجيو كونسياسو.

وخسر النصر جميع البطولات التي نافس عليها بقيادة كاسترو، حيث خسر لقب الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأسَي السوبر نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الجديد، وكأس دوري أبطال آسيا.

وفي مسيرة كاسترو لا توجد سوى بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في صيف 2023، حيث ظفر بها النصر على حساب الهلال في الطائف.

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي، قبل أن يتعادل مع الرائد في افتتاح الدوري السعودي، ثم يهزم الفيحاء برباعية في الجولة الثانية.

وتعادل النصر مع أهلي جدة في الكلاسيكو، قبل أن يتعادل مع الشرطة العراقي في دوري الأبطال.

وقاد كاسترو النصر في 54 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 36 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 9، وحقق لقب البطولة العربية فقط.