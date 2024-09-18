"كل ما أطلبه هو العفو والصفح" التعليق الأول من أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

في أول تعليق على الحادث الذي تعرض له نشر أحمد فتوح لاعب الزمالك بيان لتعزية لأسرة السيد أحمد الشوبكي الذي توفي خلال الحادث.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وطلب فتوح من أهل الفقيد السماح مع تعهده أن يكون مسؤولا عن بناته الصغار طوال حياته.

وكتب فتوح عبر حسابه على إنستاجرام: "أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم السيد أحمد الشوبكي".

"لا يوجد كلمات تعبر عما بداخلي من حزن ولكنه قضاء الله وقدره ولا يوجد أي كلمات أو أفعال ممكن أن تغير أو تخفف على عائلة المرحوم".

"أتمنى من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم لتقديم واجب العزاء لعله يزيح ما أحمل في صدري من هموم وحزن وخاصة أن ما حدث سيظل عالقا في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".

وبخصوص ما أثير حول ذهابي إلى التدريبات في النادي لم يكن مقصودا به نهائيا تعمد إيذاء مشاعر أسرة المرحوم ولكني ملتزم بعقد مع النادي ومتغيب منذ أكثر من 40 يوما بعذر معروف للجميع ويجب الالتزام ببنود عقدي وخاصة أن لا أحد يعرف ماذا تخبئ لنا الأقدار غير الله سبحانه وتعالى، كل ما أتمناه أن يغفر لي ربي ما مضى وما هو آت".

"وأعاهد نفسي أمام الله سبحانه وتعالى بأن بنات المرحوم السيد أحمد الشبكي في منزلة اخواتي الصغار ومسؤول عنهم مسؤولية كاملة وكل ما أتمناه أن يعفوا ويصفحوا والله على ما أقول شهيد".

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وكان محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، قد قررت إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.

وعاد فتوح لتدريبات الزمالك أمس الثلاثاء لأول مرة بعد إخلاء سبيله.