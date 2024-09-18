مدرب ميلان: مررنا بوقت عصيب خلال محاولات إيقاف صلاح

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 13:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

أوضح باولو فونسيكا مدرب ميلان أن فريقه مر بوقت عصيب خلال محاولات التصدى لخطورة محمد صلاح نجم ليفربول بمباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ورغم أن الدولي المصري لم ينجح في التسجيل، إلا أنه أرهق الظهير الأيسر لميلان ثيو هيرنانديز وسدد في العارضة مرتين، في المباراة التي فاز بها الريدز 3-1.

وقال فونسيكا في تصريحات للصحفيين: "في المواجهات الفردية، وفي مراحل أخرى من لقاء ليفربول مررنا بوقت عصيب للغاية، وخاصة في محاولة التصدي لصلاح، ومحاولة الحد من تحركاته".

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وأضاف "محمد صلاح وباقي لاعبي ليفربول هم أخطر اللاعبين الذين يصعب إيقافهم".

تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية

وتابع المدرب البرتغالي "لقد لعبنا ضد ليفربول، وهو فريق رائع".

وأكمل "بدأنا المباراة بشكل جيد. ثم سنحت لهم الفرصة في الهجمات المرتدة وسجلوا هدفين من ركلات ثابتة ليتغير مجرى المباراة".

وواصل فونسيكا "في مثل هذه المباريات، التفاصيل هي التي تصنع الفارق. لا يمكنك ارتكاب الأخطاء".

وأتم "أعتقد أن فريق ليفربول أقوى منا وأظهروا ذلك. بعد الهدف الثاني الذي استقبلته شباكنا، لم يلعب فريقي جيدا".

واستهل ليفربول الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثية مقابل هدف على ميلان الإيطالي في ملعبه ووسط جمهوره.

وحقق ليفربول أول 3 نقاط في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، بعدما عاد من إيطاليا بالفوز على ميلان في ملعب سان سيرو.

ثلاثية ليفربول سجلها كل من إبراهيما كوناتي وفيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي.

بينما جاء هدف ميلان الوحيد بقدم الأمريكي كريستيان بوليسيتس.

محمد صلاح ميلان
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