محمود متولي: أشكر جمهور الأهلي وأتمنى أن يستمر التواصل بيننا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 12:55

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - محمود متولي

وجه محمود متولي مدافع الاتحاد السكندري الشكر لجماهير فريقه السابق الأهلي بعد الرحيل عن القلعة الحمراء

محمود متولي

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال متولي عبر قناة إم بي سي مصر: "أريد توجيه الشكر لجمهور الأهلي الذي كان له فضلا كبيرا علي ودعمني كثيرا في السنوات الماضية".

وأضاف "أتمنى التوفيق فيما هو قادم وأن يستمر الدعم والتواصل والحب بيننا".

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وأكمل "الاتحاد ناد كبير وله جمهور كبير وهو تحد جديد بالنسبة لي وأي لاعب له شرف اللعب لهذا الفريق".

وأكد "من المهم في كرة القدم هو الجمهور وهو عامل أساسي لأنه متعة اللعبة، وأن يكون فريقي الجديد يمتلك جمهورا عظيما مثل الاتحاد سيكون هو الداعم الأول لي وهذا ما شاهدته من اليوم الأول".

وأتم تصريحاته "المفاوضات مع محمد مصيلحي كانت مريحة جدا وهو يتعامل مع اللاعبين كوالدهم وليس كرئيس النادي".

وكان متولي البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من الإسماعيلي.

وخاض متولي الموسم الجاري 5 مباريات بقميص الأهلي في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

إجمالا خاض متولي منذ انضمامه للأهلي في 2019، 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 1.

وحقق متولي مع الأهلي 11 لقبا منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي.

محمود متولي الاتحاد السكندري الأهلي
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