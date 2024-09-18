كومباني يرد على انتقادات تدريبه لـ بايرن: حظوظي كانت 0% لألعب في الدوري الإنجليزي

رد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على الانتقادات التي وجهت إليه وحول عدم قدرته على قيادة الفريق.

وفاز بايرن ميونيخ على دينامو دغرب بتسعة أهداف مقابل هدفين في افتتاحية مشواره بالدوري الأول من دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني للصحفيين عقب المباراة: "لقد ولدت في مدينة بروكسل في بلجيكا ووالدي كان لاجئا جاء من الكونغو، ما هي حظوظي لألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والتتويج بشيء كلاعب واللعب للمنتخب الوطني؟ الحظوظ كانت 0% والآن أنا مدرب".

وواصل" هل يجب عليك أن تتوقف عن الإيمان بنفسك وعما تريد تحقيقه بسبب ما يقوله الناس عنك؟ عقليتي هي أن أمضي قدما وفي النهاية من الممكن أن تنجح أو تفشل ولكن هناك دائما الفرصة لتكون أفضل، وعلى الإنترنت من الممكن أن تجد دائما أي انتقادات لذلك لا أرى الأمر بصورة شخصية".

وشهدت المواجهة تسجيل 11 هدفا لتصبح المباراة الأكثر تهديفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب بايرن ميونيخ في دور المجموعات مع كل من دينامو زغرب الكرواتي وأستون فيلا الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وشاختار الأوكراني وفينورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي على الترتيب.