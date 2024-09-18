وفاة هداف كأس العالم 1990

توفي الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990، بعد صراع مع المرض.

قبل أيام، تدهورت الحالة الصحية لسكيلاتشي، بسبب مرض السرطان، إذ يعاني من سرطان القولون منذ 2022.

حالة توتو سكيلاتشي بدأت في التحسن ببطء قبل أن تسوء الحالة في الساعات الأخيرة، حتى تمكن المرض من التغلب عليه.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن توتو في حالة حرجة، بعدما عاد إليه المرض، الذي ظن أنه نجح في التغلب عليه قبل عام.

وتم حجز سكيلاتشي البالغ من العمر 59 عاما في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.

وخضع مهاجم إنتر ويوفنتوس السابق لعمليتين جراحتين بسبب السرطان.

سكيلاتشي سجل 7 أهداف في 16 مباراة لعبها مع المنتخب الإيطالي.

Salvatore Schillaci was on 🔥 at Italia '90 🇮🇹 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#WorldCup @adidasfootball Golden Boot winner pic.twitter.com/FDgBAasbWE — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 22, 2018

وتوج هدافا لبطولة كأس العالم 1990 التي أقيمت في إيطاليا برصيد 6 أهداف.

video:1