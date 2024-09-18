كرة نسائية - سالي منصور تكشف أسباب رحيلها عن الأهلي بعد إعلان التعاقد معها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

سالي منصور لاعبة الكرة النسائية

كشفت سالي منصور لاعبة الشعلة السعودي للكرة النسائية والأهلي السابقة عن أسباب رحيلها عن القلعة الحمراء بعد إعلان النادي التعاقد معها.

وقال سالي عبر قناة صدى البلد: "النادي الأهلي كبير ولم أضع شروطي عليه ووافقت على كل شيء في التعاقد بسبب اسم النادي الأهلي ولكن بعد ذلك وجدت تغييرات في الاتفاق".

وأضافت "وقعت مع الأهلي على عقد لا يوجد به أي شيء على أساس الاتفاق الذي تم بيني وبين مروان النايب مسؤول التعاقدات في الكرة النسائية".

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وواصل "وقت الاتفاق مع الأهلي أخبروني أنني سأكون قائد الفريق وسيتم تقديمي بشكل منفرد ووثقت فيهم، ولكني فوجئت يوم التصوير أن هناك لاعبة أخرى سيتم تقديمها معي، وأن كل لاعبة يتم التعاقد معها يخبروها أنها ستكون هي قائدة الفريق، حتى في التقديم لم يعطوني كرة لأتصور بها".

وتابعت "ذهبت لـ شادي محمد وأخبرني أنه هو المسؤول عن كل شيء وشعرت أنه يلغي مهام مروان النايب وهذا يعني أن توقيعي معه غير صحيح".

وأشارت "تنازلت عن تقاضي عائد مالي كبير من أجل التوقيع مع الأهلي والحصول على امتيازات أخرى لكن هذا لم يحدث".

وشددت "في اتفاقي مع الأهلي كان سيتم توفير سكن خاص لي في القاهرة، وبعد ذلك أخبروني أنهم سيحاولون توفير الشقة لي، شعرت أن الأمور غير واضحة وقررت التراجع عن موقفي وأخبرتهم ألا يعلنوا التعاقد معي وأنني سأتراجع في موقفي".

وأكدت "بعدما أخبرت الأهلي أنني سأتراجع عن التعاقد أخبروني أن أنتظر وأن كل الأمور ستكون على ما يرام، لكني كنت اتفقت مع الشعلة السعودي".

وأتمت "أحترم النادي الأهلي وهو فوق رأسي وفي النهاية يجب أن أشعر بالراحة في المكان الذي سوف ألعب له، والأشخاص الذين اتفقوا معي هم السبب في عدم اكتمال انتقالي للأحمر، ولم أحصل من الأهلي على جنيه واحد ولم أتدرب ولا مرة مع الفريق ولم أتركه دون إبلاغهم بذلك".

ماذا حدث

أعلن النادي الأهلي في شهر أغسطس الماضي تعاقده مع سالي منصور لتدعيم فريق سيدات كرة القدم.

وظهرت سالي منصور بقميص الأهلي كما ظهرت في مقطع فيديو للحديث عن انتقالها للفريق الأحمر.

وبالرغم من ذلك انضمت سالي منصور بشكل رسمي إلى صفوف فريق الشعلة السعودي.

وظهرت سالي منصور في الفيديو الدعائي لنادي الشعلة السعودية لتقديم لاعبي ولاعبات كرة القدم للموسم الجديد.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com "النادي يدرس الآن كيفية الحفاظ على حقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها باعتبارها هاربة من التعاقد معه".

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