تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ميلان ووقفت العارضة في وجهه مرتين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول أمام ضيفه ميلان ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ميلان حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان كودي جاكبو بمتوسط تقييم بلغ 8.3 درجة.

وغادر صلاح الملعب في الوقت الضائع وشارك بدلا منه فيديريكو كييزا، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

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وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 354 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 214 هدفا وصنع 90 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ليفربول ميلان محمد صلاح دوري أبطال أوروبا
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