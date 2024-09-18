أنشيلوتي: لا زلنا نبحث عن النسخة الأفضل من ريال مدريد.. وإندريك لاعب شجاع

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه لا يزال يعمل على إيجاد النسخة الأفضل من الفريق.

وافتتح ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت جيدة، عانينا من بعض اللحظات الصعبة ولكن هذا طبيعي وأنا لا أتذكر أي مباراة سهلة يجب عليك دائما أن تعاني خاصة في البداية عندما لا تكون في أفضل أحوالك تتصعب الأمور، المباراة كان من الممكن أن تنتهي بعد هدفهم ولكننا تمكنا من التسجيل مجددا".

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وواصل "شتوتجارت فريق يتحكم في الكرة بشكل رائع، لقد خسرنا مواجهات واحد ضد واحد وعانينا في الشوط الأول وكان من الممكن أن نسجل أكثر ولكن الأمور سارت بشكل جيد في النهاية".

وأكمل "عندما تتعرض للضغط العالي عليك أن تلعب الكرة خلف دفاعات الخصم".

وعن هدف إندريك قال: "هو لاعب شجاع لأنها كانت هجمة مرتدة وكانت لديه الشجاعة للتسديد".

وتابع "لا زلنا نحاول إيجاد أفضل نسخة، لم نبدأ بشكل جيد وكانوا يفوزون بالثنائيات ولكن بعد 20 دقيقة سيطرنا حتى الدقيقة 60، وكان من الممكن أن نقتل المباراة بأكثر من فرصة، لقد دربت أكثر من 200 مباراة بدوري أبطال أوروبا ولا أتذكر أي مباراة لم يعاني فيها فريقي".

واستمر "كنت قلقا قبل وأثناء المباراة أما الآن لست كذلك، إندريك كان شجاعا بكرة الهدف لأنه كانت لديه أفضلية مرتدة بثلاثة لاعبين ضد واحد ولكنه اتخذ الحل الأكثر تعقيدا وقد سار بشكل جيد".

وأردف "لا أتذكر بداية الموسم الماضي بشكل جيد ولكن أتذكر فوزنا على يونيون برلين في الدقيقة 95 لذلك فإن المعاناة ليست بشيء جديد".

وأضاف "يمكنني أن أذكر قائمة بحراس مرمى رائعين دربتهم ولكن كورتوا هو الأفضل في العالم حاليا".

وشدد "لقد توجنا بآخر لقبين لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدفاع بشكل جيد والحصول على الأفضلية عن طريق سرعة المهاجمين، يجب أن نعمل على صناعة الفرص ولكن الأهم هو إيجاد أكثر طريقة فعالة وسريعة للوصول للمرمى".

وأتم "لقد نقلت كارباخال إلى مركز الظهير لأن لوكاس فاسكيز حصل على بطاقة صفراء وكان شتوتجارت يخلق الكثير من الصراعات".

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