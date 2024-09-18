سلوت: الشيء الإيجابي أننا لم نتأثر بالخسارة في الدوري ضد ميلان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن سعادته بالفوز على ميلان الإيطالي، مشددا أن الأمر الأهم كان عدم التأثر بالخسارة في الدوري ضد نوتينجهام فورست.

واستهل ليفربول الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثية مقابل هدف على ميلان الإيطالي في ملعبه ووسط جمهوره.

وقال سلوت عقب المباراة للصحفيين: "الاحتفال بعيد ميلادي بالفوز على ميلان كان بديلا جيدا حقا عن الاحتفال مع عائلتي".

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وأضاف "جرافينبيرخ استغل فرصة اللعب في ملعب قدم فيه العديد من اللاعبين الهولنديين أداء رائعا في الماضي، ليقدم هو الآخر أداء مميزا".

وأكمل "الشيء الإيجابي أن لا أحد أصيب بالذعر بعد هزيمة السبت الماضي والتي كانت بمثابة ضربة موجعة لنا بصراحة، ثم التأخر بهدف في بداية مباراة ميلان".

وواصل "لكن أعتقد أننا أظهرنا مدى قدرتنا على اللعب بالكرة، وإذا كان بإمكانك اللعب بشكل جيد فمن غير المعقول أن تخسر أمام نوتينجهام فورست على أرضك".

وتابع "كنت أخطط لإشراك كودي جاكبو يوم السبت ضد نوتينجهام لكنه لعب مرتين مع منتخب هولندا وكان لويس دياز أكثر لياقة منه".

وأتم تصريحاته "كودي قدم أداء جيدا ولكن اليوم الأداء كان جماعيا أكثر منه فرديا على الرغم من وجود بعد اللاعبين الرائعين بشكل فردي".

وحقق ليفربول أول 3 نقاط في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، بعدما عاد من إيطاليا بالفوز على ميلان في ملعب سان سيرو.

ثلاثية ليفربول سجلها كل من إبراهيما كوناتي وفيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي.

ويلعب ليفربول في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني ولايبزيج وباير ليفركوزن من ألمانيا، وميلان وبولونيا من إيطاليا، وليل الفرنسي وأيندهوفن الهولندي وجيرونا الإسباني.

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