إقالة دي روسي من تدريب روما

أعلن نادي روما إقالة مدربه دانييلي دي روسي من تدريب الفريق.

وأشار روما إلى أن قرار النادي يأتي في مصلحة الفريق للعودة إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن وهو لا يزال في بداية موسمه.

ولم يتم الإعلان عن المدرب الذي سيقود الفريق خلفا لدي روسي خلال الفترة المقبلة.

دي روسي كان قد تولى روما في بداية الموسم الماضي خلفا لجوزيه مورينيو.

وقاد صاحب الـ 41 عاما الفريق لإنهاء الدوري بالمركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وخسر الفريق في قبل نهائي الدوري الأوروبي من باير ليفركوزن.

وتأتي الإقالة بسبب البداية السيئة لروما في الدوري بالموسم الحالي.

ولم يحقق الفريق الفوز في الدوري الإيطالي حتى الآن بعد تعادله في 3 مباريات وخسارة مباراة واحدة.

ويحتل روما حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط بعد أول 4 جولات.

وبشكل عام قاد دي روسي فريق روما في 30 مباراة ونجح خلالها في تحقيق الفوز بـ 14 مباراة وتعادل في 9 وخسر 7 مباريات.