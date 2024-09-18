آيك أثينا يضم مارسيال

أعلن نادي آيك أثينا اليوناني التعاقد مع أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد المهاجم الفرنسي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

وحسب موقع سبورت 24 اليوناني فإن الاتفاق المالي مع مارسيال يعتبر هو الأضخم في تاريخ النادي اليوناني.

وأفاد الموقع أن العقد سيكون لمدة 3 مواسم على أن يحصل مارسيال على مبلغ إجمالي قدره 7.5 ملايين جنيه استرليني خلال مدة التعاقد.

ويضم آيك بين صفوفه إريك لاميلا لاعب روما وتوتنام وإشبيلية سابقا والذي اشتهر بأهدافه الرائعة.

وكذلك يلعب في آيك أثينا كل من المغربي نور الدين أمرابط وروبرتو بيريرا لاعب أودينيزي ويوفنتوس السابق، ودوماجوي فيدا مدافع منتخب كرواتيا.

ودرس نادي فلامنجو البرازيلي في وقت قريب التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لتعويض إصابة لاعبه بيدرو بقطع في الرباط الصليبي، لكن في النهاية اتفق مارسيال مع آيك أثينا.

وبدأ مارسيال مسيرته بقميص شباب ليون وانضم لموناكو في 2013 وبعد عامين ضمه مانشستر يونايتد وأعير لمدة 6 أشهر لإشبيلية الإسباني.

خلال مسيرته خاض مارسيال 317 مباراة بقميص يونايتد سجل خلالها 90 هدفا وصنع 47 وتوج بـ 5 ألقاب.