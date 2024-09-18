"حفل غنائي وألعاب نارية".. رابطة الأندية تعلن تسليم درع الدوري لـ الأهلي بعد مباراة جور ماهيا

أعلنت رابطة الأندية تسليم درع دوري الموسم الماضي للنادي الأهلي عقب مواجهة جور ماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة جور ماهيا على استاد القاهرة يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت الرابطة إلى أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة في احتفالية مع الجماهير ستشهد حفل غنائي كبير وألعاب نارية.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق تسليم درع الدوري للأهلي في حفل بأحد الفنادق وأن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.