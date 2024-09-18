رودريجو: إندريك مجنون.. وأنشيلوتي وجهنا بشكل جيد

وصف البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، زميله ومواطنه إندريك بالمجنون بعدما سجل هدفا رائعا في شباك شتوتجارت.

وفاز ريال مدريد على شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وسجل كيليان مبابي وأنطونو روديجر وإندريك أهداف ريال مدريد، فيما أحرز دينيس أونداف هدف شتوتجارت الوحيد.

وقال رودريجو في تصريحات عبر منطقة الصحفيين: " إندريك مجنون، لقد فعلا شيئا لا يفعله الكثيرون. أنا سعيد من أجله، التسجيل في دوري أبطال أوروبا أمر خاص للغاية".

وأضاف "لم نلعب مباراة سيئة في الشوط الأول، لكن الضغط لم يكن كاف، المدرب (كارلو أنشيلوتي) وجهنا بشكل جيد".

وتابع "المدرب يطلب دائمًا بناء الهجمات من الخلف، وقد منحني تشواميني تمريرة رائعة".

وأتم"بداية الموسم دائمًا ما تكون صعبة، لكنني بخير، أعتني بنفسي وأريد أن أكون أفضل كل يوم".

وواجه ريال مدريد صعوبة شديدة في الحصول على النقاط الثلاث بعد كفاح شديد من المنافس شتوتجارت.

وفي المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا يلعب ريال مدريد مع كل من:

بوروسيا دورتموند الألماني

ليفربول الإنجليزي

ميلان الإيطالي

أتالانتا الإيطالي

سالزبورج النمساوي

ليل الفرنسي

بريست الفرنسي

شتوتجارت الألماني.