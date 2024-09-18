اسكواش - 10 مصريين في ربع نهائي باريس المفتوحة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 00:40

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - محمد الشوربجي

تأهل 10 لاعبين مصريين إلى منافسات ربع نهائي بطولة باريس المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

واختتمت منافسات ثمن النهائي مساء الثلاثاء، ويقام ربع النهائي يومي الأربعاء والخميس.

وتقام منافسات بطولة باريس المفتوحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري كثاني بطولات الموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
اسكواش - تأهل رباعي مصري لربع نهائي بطولة باريس المفتوحة اسكواش – نور الشريبني ومصطفى عسل يحصدان لقب بطولة مصر الدولية اسكواش – رباعي مصري في نهائي بطولة مصر المفتوحة اسكواش - تفوق مصري في ختام منافسات ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة

ونجحت نوران جوهر في تخطي الويلزية تيسني ميرفي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما حولت هانيا الحمامي تأخرها إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفجرت فيروز أبو الخير كبرى مفاجآت السيدات بالفوز على الإنجليزية جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما على مستوى الرجال فتأهل طارق مؤمن على حساب الفرنسي بابتيستي ماسوتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما مصطفى عسل تغلب على المكسيكي ليونيل كارديناس بنفس النتيجة.

وأخيرا تغلب مازن هشام على زميله محمد الشربيني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتأتي منافسات ربع النهائي كالآتي:

الأربعاء 18 سبتمبر

روان العربي × البلجيكية نيلي جيليس (6:30 مساء)

علي فرج × الإنجليزي محمد الشوربجي (7:15 مساء)

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفر (8:15 مساء)

كريم عبد الجواد × البيروفي دييجو إلياس (9:00 مساء)

الخميس 19 سبتمبر

نوران جوهر × الأمريكية أماندا صبحي (6:30 مساء)

طارق مؤمن × النيوزلاندي بول كول (7:15 مساء)

هانيا الحمامي × فيروز أبو الخير (8:15 مساء)

مصطفى عسل × مازن هشام (9 مساء)

اسكواش مصطفى عسل نوران جوهر باريس المفتوحة
نرشح لكم
اسكواش - تأهل رباعي مصري لربع نهائي بطولة باريس المفتوحة كرة يد - الرابعة عشر.. منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا للشباب أمام تونس تنس - أنس جابر تعلن انسحابها من المتبقي بالموسم.. وموعد عودتها وزارة الرياضة: اتحاد اليد لا يُدار من جهات خارجية.. ورُفعت تقارير بسبب النتائج في الأولمبياد كرة طائرة - مصر رفقة تونس والمستضيف في قرعة بطولة العالم كرة يد – بعد تدخل وزير الرياضة وحسن مصطفى.. مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا كرة سلة – سبورتنج لـ في الجول: الأهلي أرسل عرضا لضم رامي إبراهيم.. و48 ساعة حاسمة كرة يد - الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
خبر في الجول - الخطيب ولبيب يحضران اجتماع رابطة الأندية عن الأهلي والزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: بيولي في طريقه لتدريب النصر 59 دقيقة | سعودي في الجول
إم بي سي مصر 2 تحصل على حقوق إذاعة مباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني.. واحتفالية الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - غزل المحلة يضم إبراهيم حسن في صفقة انتقال حر ساعة | الكرة المصرية
فيفا يتعاون مع منظمة الصحة العالمية بسبب إصابات الارتجاج ساعة | الكرة الأوروبية
"كل ما أطلبه هو العفو والصفح" التعليق الأول من أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب ميلان: مررنا بوقت عصيب خلال محاولات إيقاف صلاح 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمود متولي: أشكر جمهور الأهلي وأتمنى أن يستمر التواصل بيننا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح