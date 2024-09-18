اسكواش - 10 مصريين في ربع نهائي باريس المفتوحة

تأهل 10 لاعبين مصريين إلى منافسات ربع نهائي بطولة باريس المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

واختتمت منافسات ثمن النهائي مساء الثلاثاء، ويقام ربع النهائي يومي الأربعاء والخميس.

وتقام منافسات بطولة باريس المفتوحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري كثاني بطولات الموسم الجديد.

ونجحت نوران جوهر في تخطي الويلزية تيسني ميرفي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما حولت هانيا الحمامي تأخرها إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفجرت فيروز أبو الخير كبرى مفاجآت السيدات بالفوز على الإنجليزية جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما على مستوى الرجال فتأهل طارق مؤمن على حساب الفرنسي بابتيستي ماسوتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما مصطفى عسل تغلب على المكسيكي ليونيل كارديناس بنفس النتيجة.

وأخيرا تغلب مازن هشام على زميله محمد الشربيني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتأتي منافسات ربع النهائي كالآتي:

الأربعاء 18 سبتمبر

روان العربي × البلجيكية نيلي جيليس (6:30 مساء)

علي فرج × الإنجليزي محمد الشوربجي (7:15 مساء)

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفر (8:15 مساء)

كريم عبد الجواد × البيروفي دييجو إلياس (9:00 مساء)

الخميس 19 سبتمبر

نوران جوهر × الأمريكية أماندا صبحي (6:30 مساء)

طارق مؤمن × النيوزلاندي بول كول (7:15 مساء)

هانيا الحمامي × فيروز أبو الخير (8:15 مساء)

مصطفى عسل × مازن هشام (9 مساء)