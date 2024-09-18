المباراة الأكثر تهديفا في أبطال أوروبا.. بايرن يسحق دينامو زغرب بالـ9 مع سوبر هاتريك كين

سجل هاري كين أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في فوز بايرن ميونيخ 9-2 أمام دينامو زغرب الكرواتي بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المواجهة تسجيل 11 هدفا لتصبح المباراة الأكثر تهديفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم من تسجيل 11 هدفا، شهدت المباراة إلغاء هدفين لبايرن ميونيخ، الأول لسيرجي جنابري الدقيقة 16، والآخر لهاري كين في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة ثلاث ركلات ترجيح تم احتسابهم جميعا لصالح بايرن ميونيخ وسجلهم هاري كين.

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم هاري كين من ركلة جزاء ورافائيل جويريرو وأوليسي على الترتيب.

وتم استبدال مانويل نوير بين شوطي اللقاء بداعي الإصابة.

ونجح دينامو زغرب في تقليص الفارق بتسجيل هدفين بالدقيقتين 49 و50.

وعاقب بايرن ميونيخ دينامو زغرب على الهدفين بتسجيل 6 أهداف كاملة عن طريق كل من هاري كين "ثلاثة أهداف" ووأوليسي وليروي ساني وجوريتسكا.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب بايرن ميونيخ في دور المجموعات مع كل من دينامو زغرب الكرواتي وأستون فيلا الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وشاختار الأوكراني وفينورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي على الترتيب.

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