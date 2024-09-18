مبابي وإندريك يسجلان .. ريال مدريد ينجو من فخ شتوتجارت بدوري الأبطال

سجل كيليان مبابي وإندريك لأول مرة بقميص ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وسجل كيليان مبابي وأنطونو روديجر وإندريك أهداف ريال مدريد، فيما أحرز دينيس أونداف هدف شتوتجارت الوحيد.

وواجه ريال مدريد صعوبة شديدة في الحصول على النقاط الثلاث بعد كفاح شديد من المنافس شتوتجارت.

وصف المباراة

بدأ شتوتجارت المباراة بقوة بحثا عن مفاجأة ريال مدريد والتسجيل مبكرا.

وسدد جايمي ليولينج لاعب شتوتجارت من يمين منطقة الجزاء تسددية قوية أبعدها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا عن مرماه في الدقيقة الثالثة.

وأهدر إنزو ميلوت لاعب شتوتجارت هدف محقق بعد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

ومع انطلاقة الشوط الثاني كثف ريال مدريد محاولاته لتسجيل هدف التقدم.

وانطلق رودريجومن جهة اليمين ثم مرر كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء قابلها مبابي بتسديدة سكنت يمين المرمى في الدقيقة 46.

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وسدد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء كرة قوية ارتطمت بالعارضة ومرت لركلة مرمى.

وبعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تابعها دينيس أونداف برأسية سكنت يسار المرمى في الدقيقة 68.

ونفذ لوكا مودريتش عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجر برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل إندريك الهدف الثالث لريال مدريد بعد تسديدة يسارية خدعت حارس مرمى شتوتجارت.

وفي المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا يلعب ريال مدريد مع كل من:

بوروسيا دورتموند الألماني

ليفربول الإنجليزي

ميلان الإيطالي

أتالانتا الإيطالي

سالزبورج النمساوي

ليل الفرنسي

بريست الفرنسي

شتوتجارت الألماني