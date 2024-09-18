مبابي وإندريك يسجلان .. ريال مدريد ينجو من فخ شتوتجارت بدوري الأبطال

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

سجل كيليان مبابي وإندريك لأول مرة بقميص ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وسجل كيليان مبابي وأنطونو روديجر وإندريك أهداف ريال مدريد، فيما أحرز دينيس أونداف هدف شتوتجارت الوحيد.

أخبار متعلقة:
يوفنتوس يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية في شباك أيندهوفن تريزيجيه: حزين على الخسارة من الهلال.. والريان يلعب للفوز حتى إذا كان يواجه منتخب العالم لابورت: البعض شكك في قدراتي لمجرد ذهابي إلى السعودية جورجينيو: عقلية أرسنال تحسنت.. نحن نسير في الطريق الصحيح

وواجه ريال مدريد صعوبة شديدة في الحصول على النقاط الثلاث بعد كفاح شديد من المنافس شتوتجارت.

Image

وصف المباراة

بدأ شتوتجارت المباراة بقوة بحثا عن مفاجأة ريال مدريد والتسجيل مبكرا.

وسدد جايمي ليولينج لاعب شتوتجارت من يمين منطقة الجزاء تسددية قوية أبعدها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا عن مرماه في الدقيقة الثالثة.

وأهدر إنزو ميلوت لاعب شتوتجارت هدف محقق بعد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

ومع انطلاقة الشوط الثاني كثف ريال مدريد محاولاته لتسجيل هدف التقدم.

وانطلق رودريجومن جهة اليمين ثم مرر كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء قابلها مبابي بتسديدة سكنت يمين المرمى في الدقيقة 46.

وسدد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء كرة قوية ارتطمت بالعارضة ومرت لركلة مرمى.

وبعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تابعها دينيس أونداف برأسية سكنت يسار المرمى في الدقيقة 68.

ونفذ لوكا مودريتش عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجر برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل إندريك الهدف الثالث لريال مدريد بعد تسديدة يسارية خدعت حارس مرمى شتوتجارت.

وفي المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا يلعب ريال مدريد مع كل من:

بوروسيا دورتموند الألماني

ليفربول الإنجليزي

ميلان الإيطالي

أتالانتا الإيطالي

سالزبورج النمساوي

ليل الفرنسي

بريست الفرنسي

شتوتجارت الألماني

ريال مدريد شتوتجارت مبابي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رودريجو: إندريك مجنون.. وأنشيلوتي وجهنا بشكل جيد المباراة الأكثر تهديفا في أبطال أوروبا.. بايرن يسحق دينامو زغرب بالـ 9 مع سوبر هاتريك كين ليفربول يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية خارجية ضد ميلان يوفنتوس يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية في شباك أيندهوفن انتهت أبطال أوروبا - ميلان (1)-(3) ليفربول.. فوز رفاق صلاح بعد غياب 41 سنة عن أبطال أوروبا.. أستون فيلا يعود ويهزم يانج بويز بحضور ساوريس والمحمدي انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (3)-(1) شتوتجارت.. 3 نقاط ثمينة تشكيل أبطال أوروبا – صلاح أساسي مع ليفربول.. وموراتا يقود هجوم ميلان
أخر الأخبار
رودريجو: إندريك مجنون.. وأنشيلوتي وجهنا بشكل جيد ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - 10 مصريين في ربع نهائي باريس المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
المباراة الأكثر تهديفا في أبطال أوروبا.. بايرن يسحق دينامو زغرب بالـ 9 مع سوبر هاتريك كين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي وإندريك يسجلان .. ريال مدريد ينجو من فخ شتوتجارت بدوري الأبطال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفربول يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية خارجية ضد ميلان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محامي رمضان لـ في الجول: الطعن على قرار تبرئته طبيعي.. وسنتخذ خطوات جديدة 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تستأنف ضد إلغاء إيقاف رمضان صبحي 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الجونة يتمم الاتفاق بشأن العش 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح