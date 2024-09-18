ليفربول يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية خارجية ضد ميلان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 00:10

كتب : عمرو عبد المنعم

ليفربول ضد ميلان

استهل ليفربول الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثية مقابل هدف على ميلان الإيطالي في ملعبه ووسط جمهوره.

وحقق ليفربول أول 3 نقاط في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، بعدما عاد من إيطاليا بالفوز على ميلان في ملعب سان سيرو.

ثلاثية ليفربول سجلها كل من إبراهيما كوناتي وفيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي.

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بينما جاء هدف ميلان الوحيد بقدم الأمريكي كريستيان بوليسيتس.

وصف المباراة

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لم ينتظر ميلان كثيرا وسجل هدفا مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق كريستيان بوليسيتش بهجمة مرتدة سريعة.

وجاء الهدف من استغلال بوليسيتش لتقدم أرنولد لينطلق في المساحة الشاغرة خلفه ويسدد كرة أرضية قوية على يمين الحارس أليسون.

وكاد صلاح أن يسجل التعادل في الدقيقة 17 بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

ونجح ليفربول في تسجيل التعادل في الدقيقة 24 بضربة رأسية من المدافع إبراهيما كوناتي بعد عرضية من أرنولد نفذها إثر ركلة حرة مباشرة.

ومرة أخرى كاد صلاح أن يسجل وهذه المرة بتسديدة قوية اصطدمت في العارضة مجددا ثم في الحارس ماينان وذهبت بعيدا عن الشباك.

واستمرت محاولات صلاح للتسجيل وسدد كرة أرضية قوية أبعدها الحارس إلى ركنية.

لكن ليفربول أبى أن ينهي الشوط الأول بالتعادل ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 41 بضربة رأسية من فيرجيل فان دايك بعد ركنية نفذها كوستاس تسيميكاس.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية مقابل هدف.

في الشوط الثاني تلقى ميلان ضربة قوية بإصابة حارسه مايك ماينان الذي غادر الملعب في الدقيقة 51 وشارك بدلا منه تروياني.

وأكمل ليفربول الثلاثية في الدقيقة 67 عن طريق دومينيك سوبوسلاي بعد انطلاقة رائعة من كودي جاكبو.

وغادر صلاح الملعب في الوقت الضائع وشارك بدلا منه فيديريكو كييزا، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

ويلعب ليفربول في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني ولايبزيج وباير ليفركوزن من ألمانيا، وميلان وبولونيا من إيطاليا، وليل الفرنسي وأيندهوفن الهولندي وجيرونا الإسباني.

أما ميلان يلعب ضد كل من ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد وجيرونا من إسبانيا، وكلوب بروج البلجيكي، وريد ستار الصربي، ودينامو زغرب الكرواتي، وجيرونا الإسباني وسلوفان براتيسلافا السلوفيكي.

ليفربول ميلان دوري أبطال أوروبا
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