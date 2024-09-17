خبر في الجول – الجونة يتمم الاتفاق بشأن العش

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 22:59

كتب : عمرو نبيل

أحمد العش - بلدية المحلة

أتم نادي الجونة اتفاقه بشأن ضم أحمد العش مدافع البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل الجونة تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجونة أتم اتفاقه مع البنك الأهلي بشأن ضم أحمد العش لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

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وتبلغ قيمة بند الشراء في اتفاق الجونة مع البنك الأهلي بشان العش 3 ملايين جنيه.

العش قضى الموسم المنصرم معارا من البنك الأهلي إلى بلدية المحلة قبل أن يعود إلى ناديه مجددا.

المدافع صاحب الـ 26 عاما لعب 11 مباراة بقميص بلدية المحلة قبل عودته إلى البنك الأهلي.

وسبق للعش اللعب لأندية سموحة والإسماعيلي وكوم حمادة في بداية مسيرته.

العش لم ينجح في مهمته مع بلدية المحلة بالإبقاء على الفريق داخل منافاست الدوري الممتاز.

وهبطت أندية بلدية المحلة والداخلية والمقالون العرب إلى منافسات دوري المحترفين.

أحمد العش نادي الجونة
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