خبر في الجول - من دور واحد.. رابطة الأندية تستقر قرارها بشأن شكل دوري الموسم الجديد
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 22:17
كتب : عمرو عبد المنعم
استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على شكل مسابقة الدوري المصري الموسم المقبل.
وعلم FilGoal.com أن الاتجاه الأقرب هو اعتماد نظام استثنائي لبطولة الدوري الموسم المقبل لتقام من دور واحد.
ثم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين واحدة للمنافسة على اللقب والثانية لحسم الهبوط.
وأن هذا القرار هو ما سيتم إبلاغه للأندية خلال اجتماعها مع الرابطة صباح غدا الأربعاء.
ومن المنتظر أن تعقد رابطة الأندية اجتماعا مع الأندية عصر غدا الأربعاء لمناقشة شكل بطولة الدوري الموسم المقبل.
وتسعى رابطة الأندية لإقامة الموسم المقبل بشكل استثنائي للتغلب على أزمة التأجيلات وتأخر انطلاق البطولة.
ومن المتوقع أن ينطلق الدوري المصري الموسم المقبل نهاية شهر أكتوبر القادم.
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