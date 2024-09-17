ندياي على رأس قائمة شباب الزمالك لمواجهة حرس الحدود في بطولة الجمهورية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 22:11

كتب : إبراهيم رمضان

سيدي ندياي - الزمالك

شهدت قائمة فريق شباب الزمالك مواليد 2005 تواجد السنغالي سيدي ندياي.

ويستعد فريق شباب الزمالك مواليد 2005 تحت قيادة أسامة عبد الله المدير الفني، مواجهة حرس الحدود غدا الأربعاء.

وتأتي المواجهة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الجمهورية.

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وجاءت قائمة شباب الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : يوسف حمادة - أحمد جمال - مؤمن وائل.

الدفاع : علي عبد المجيد - عبد الرحمن علي "حماني" - أحمد مُنصر - حسن أبو المعاطي - هاني ياسر - محمد إبراهيم - علي نوفل.

الوسط: إبراهيم ممدوح - يوسف الفرنسي - السيد أسامة - يوسف أحمد - عبد الرحمن كمال "مُرجن" - محمود عصام الحصري - أحمد خضري.

الهجوم : سيدي ندياي - عمار ياسر - أنس وائل - أحمد خالد السمبوك - أحمد نيازي.

وأعلن الزمالك ضم سيدي ندياي الأسبوع الماضي قادما من جيدياوايي وتم قيده تحت السن.

ويمتد تعاقد ندياي مع الزمالك لمدة 4 مواسم.

ويمتلك كل فريق في الدوري المصري الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وفقا للائحة الموسم الجديد من المسابقة.

ويرتدي ندياي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي.

وسجل ندياي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف.

الأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.

وحصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.

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