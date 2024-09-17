يوفنتوس يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية في شباك أيندهوفن

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

كينان يلديز - يوفنتوس

استهل يوفنتوس مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام أيندهوفن الهولندي.

كينان يلديز

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

ولم يجد البيانكونيري صعوبة في تحقيق الثلاث نقاط الأولى في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

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ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

وافتتح يوفنتوس التسجيل مبكرا في الدقيقة 21 عن طريق كينان يلديز.

بينما أضاف وستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 27.

ونجح نيكولاس جونزاليس بعد بداية الشوط الثاني تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وسجل إسماعيل سابيري هدف أيندهوفن الوحيد في الدقيقة 93.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج يوم 2 أكتوبر المقبل.

وجاءت قرعة يوفنتوس أمام كل من أيندهوفن ولايبزيج وشتوتجارت وليل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وكلوب بروج وبنفيكا على الترتيب.

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس أيندهوفن
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