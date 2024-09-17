انتهت أبطال أوروبا - ميلان (1)-(3) ليفربول.. فوز رفاق صلاح

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

ليفربول ضد ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

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ق 67: جوووووووووووول سوبوسلاي والثالث

ق 51: خروج ماينان ونزول تروياني بعد إصابته

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووووووووووووول الثاني من فان دايك

ق 40: الحارس يمنع صلاح من التسجيل

ق 30: أوووووووووه صلاح يضرب العارضة مرة أخرى

ق 24: جوووووول كوناتي والتعادل

ق 17: تسديدة صاروخية من صلاح في العارضة بالقدم اليمنى

ق 3: جووووووووول بوليسيتش

انطلاق المباراة

ليفربول ميلان دوري أبطال أوروبا
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