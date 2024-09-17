انتهت أبطال أوروبا - ميلان (1)-(3) ليفربول.. فوز رفاق صلاح
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
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ق 67: جوووووووووووول سوبوسلاي والثالث
ق 51: خروج ماينان ونزول تروياني بعد إصابته
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: جوووووووووووووول الثاني من فان دايك
ق 40: الحارس يمنع صلاح من التسجيل
ق 30: أوووووووووه صلاح يضرب العارضة مرة أخرى
ق 24: جوووووول كوناتي والتعادل
ق 17: تسديدة صاروخية من صلاح في العارضة بالقدم اليمنى
ق 3: جووووووووول بوليسيتش
انطلاق المباراة
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