بعد غياب 41 سنة عن أبطال أوروبا.. أستون فيلا يعود ويهزم يانج بويز بحضور ساوريس والمحمدي

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

أستون فيلا

حقق أستون فيلا الإنجليزي انتصارا تاريخيا على مضيفه يانج بويز السويسري بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وعاد أستون فيلا للمشاركة من جديد في دوري أبطال أوروبا بعد غياب 41 سنة.

ويعد هذا الفوز هو أول فوز لأستون فيلا في دوري الأبطال منذ 41 سنة.

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وشهدت المباراة حضور رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا، بالإضافة إلى أحمد المحمدي قائد الفريق السابق ولاعب منتخب مصر.

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 27 بهدف سجله يوري تيليمانس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لركلة ركنية.

ثم أضاف جاكوب رامزي الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعدما استغل خطأ الدفاع وحارس المرمى في إبعاد الكرة.

وأكمل أمادو أونانا ثلاثية أستون فيلا في الدقيقة 86 بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويلعب أستون فيلا في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا مع كل من بايرن ميونيخ ولايبزيج من ألمانيا، ويوفنتوس وبولونيا من إيطاليا، وكلوب بروج البلجيكي، وموناكو الفرنسي، وسيلتيك الاسكتلندي، ويانج بويز السويسري.

يانج بويز أستون فيلا دوري أبطال أوروبا
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