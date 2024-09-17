الأهلي يعلن تجديد إعارة أبونج وعمرو خالد بيبو

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:35

كتب : أحمد الخولي

عمرو خالد بيبو - أراو السويسري

وافق النادي الأهلي على تجديد إعارة ثنائي الفريق الشاب، الغاني صامويل أبونج وعمر خالد بيبو.

وقضى أبونج الموسم المنصرم معارا إلى المصرية للاتصالات، فيما لعب عمرو خالد بيبو لنادي أراوا السويسري.

وأعلن الأهلي عبرموقعه الرسمي، تجديد إعارة الغاني صامويل أبونج صاحب 19 عاما إلى المصرية للاتصالات لمدة عام.

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كما أعلن الأهلي تجديد إعارة عمرو خالد بيبو إلى نادي أراوا السويسري لمدة عام أيضا.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏MARABEM FABMISRT etisalat မို الأهلي یوافق على إعارة أبونج وبيبو وافق النادي على تجديد إعارة الغاني صامويل أبونج مواليد p..o إلى ٢.٠٠ی نادي للصرية لمدة للاتصالات ل .عام. جاء ذلك بعد التنسيق الذى جری مع الجهاز الفني للفريق الأول وإتاحة الفرصة للاعب للمشاركة بمعدل أكبر في للباريات واكتساب الخبرات.. كما. وافق النادي على تجديد إعارة عمرو خالد بيبو مواليد إلى نادي أراوا السويسري لمدة ،عام، لتحقیق أكبر استفادة فنية وبدنية للاعب. ထး anci etisalata FABMISRT HELIX Lipton ALMARASEM PROMETEON OGLC CocaCola‏'‏‏

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما هو نجل خالد بيبو لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي.

وكان نادي أراو السويسري قد ضم اللاعب على سبيل الإعارة في فبراير الماضي مع أحقية الشراء.

وخاض عمرو خالد بيبو 3 مباريات مع الفريق السويسري.

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