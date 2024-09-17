الأهلي يعلن تجديد إعارة أبونج وعمرو خالد بيبو

وافق النادي الأهلي على تجديد إعارة ثنائي الفريق الشاب، الغاني صامويل أبونج وعمر خالد بيبو.

وقضى أبونج الموسم المنصرم معارا إلى المصرية للاتصالات، فيما لعب عمرو خالد بيبو لنادي أراوا السويسري.

وأعلن الأهلي عبرموقعه الرسمي، تجديد إعارة الغاني صامويل أبونج صاحب 19 عاما إلى المصرية للاتصالات لمدة عام.

كما أعلن الأهلي تجديد إعارة عمرو خالد بيبو إلى نادي أراوا السويسري لمدة عام أيضا.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما هو نجل خالد بيبو لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي.

وكان نادي أراو السويسري قد ضم اللاعب على سبيل الإعارة في فبراير الماضي مع أحقية الشراء.

وخاض عمرو خالد بيبو 3 مباريات مع الفريق السويسري.