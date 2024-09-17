تريزيجيه: حزين على الخسارة من الهلال.. والريان يلعب للفوز حتى إذا كان يواجه منتخب العالم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:23

كتب : FilGoal

تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب لـ الريان

عبر محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الريان القطري عن شعوره بالحزن للخسارة من الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.

تريزيجيه

النادي : الريان

الريان

وخسر الريان ضد الهلال بثلاثية مقابل هدف على ملعبه ووسط جمهوره في افتتاح مبارياته بدوري أبطال آسيا للنخبة بالنظام الجديد للبطولة.

وقال تريزيجيه عبر قناة بي إن سبورتس: "حزين على الخسارة من الهلال لكننا نلعب ضد فريق كبير وقوي كما يعرف الجميع".

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وأضاف "حاولنا كثيرا خلال المباراة ولم نوفق، والفريق سيتحسن في المباريات المقبلة".

وأتم "الريان فريق كبير ويلعب على الفوز في كل مباراة حتى إذا كان يواجه منتخب العالم".

وانضم تريزيجيه لصفوف الريان بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من طرابزون سبور التركي.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 95 وقبل خمس دقائق من النهاية.

ويحل الريان ضيفا على النصر السعودي يوم 30 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

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