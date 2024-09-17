بمشاركة تريزيجيه.. الريان يفتتح مشواره في آسيا بالخسارة بثلاثية أمام الهلال

استهل الريان القطري مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة على ملعبه أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 95 وقبل خمس دقائق من النهاية.

وتقدم الهلال السعودي بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، قبل أن يقلص الريان النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وتقام منافسات أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد أشبه بدوري أبطال أوروبا.

إذ يتنافس 12 ناديا من أندية غرب آسيا ويخوض كل فريق، ثمانية فرق أخرى من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي.

ويتأهل أول ثمانية فرق من الفرق الـ 12 من مرحلة المجموعة.

وافتتح ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل مبكرا في الدقيقة 15 برأسية رائعة بعد استغلال عرضية مالكوم.

ونجح جواو كانسيلو في إضافة الهدف الثاني من صناعة مالكوم في الدقيقة 42.

جواو كانسيلو يضيف الهدف الثاني للهلال في شباك الريان#دوري_أبطال_اسيا #الهلال_الريان pic.twitter.com/L7F8u4Hg6x — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2024

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول، نجح ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45 من تسجيل الهدف الثالث للهلال من صناعة كانسيلو.

بينما مع بداية الشوط الثاني نجح أشرف بنشرقي في صناعة الهدف الوحيد بالدقيقة 47 ونجح روجر جيديس في تحويلها لهدف.

روجر غيديس يسجل الهدف الأول للريان في شباك الهلال#دوري_أبطال_اسيا #الهلال_الريان pic.twitter.com/5tmYe2qLHs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2024

وأهدر ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 71 وتصدى لها البرازيلي باولو فيكتور بنجاح.

حارس مرمى الريان باولو فيكتور يتألق في صد ركلة جزاء ميتروفيتش#دوري_أبطال_اسيا #الهلال_الريان pic.twitter.com/ATyFW9R7gY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2024

وكاد تريزيجيه أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 36 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن تحولت إلى ركلة ركنية.

ويحل الريان ضيفا على النصر السعودي يوم 30 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.