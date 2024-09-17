بمشاركة تريزيجيه.. الريان يفتتح مشواره في آسيا بالخسارة بثلاثية أمام الهلال

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

الهلال السعودي ضد الريان القطري

استهل الريان القطري مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة على ملعبه أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 95 وقبل خمس دقائق من النهاية.

وتقدم الهلال السعودي بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، قبل أن يقلص الريان النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

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وتقام منافسات أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد أشبه بدوري أبطال أوروبا.

إذ يتنافس 12 ناديا من أندية غرب آسيا ويخوض كل فريق، ثمانية فرق أخرى من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي.

ويتأهل أول ثمانية فرق من الفرق الـ 12 من مرحلة المجموعة.

وافتتح ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل مبكرا في الدقيقة 15 برأسية رائعة بعد استغلال عرضية مالكوم.

ونجح جواو كانسيلو في إضافة الهدف الثاني من صناعة مالكوم في الدقيقة 42.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول، نجح ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45 من تسجيل الهدف الثالث للهلال من صناعة كانسيلو.

بينما مع بداية الشوط الثاني نجح أشرف بنشرقي في صناعة الهدف الوحيد بالدقيقة 47 ونجح روجر جيديس في تحويلها لهدف.

وأهدر ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 71 وتصدى لها البرازيلي باولو فيكتور بنجاح.

وكاد تريزيجيه أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 36 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن تحولت إلى ركلة ركنية.

ويحل الريان ضيفا على النصر السعودي يوم 30 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

دوري أبطال آسيا أبطال آسيا للنخبة تريزيجيه
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